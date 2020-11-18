Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

AA

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 2 bin 298 vaka belirlendi, toplam sayı 363 bin 380’e yükseldi.

Son 24 saatte 37 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 7 bin 230’a, iyileşenlerin sayısı ise 325 bin 788’e ulaştı.

Öte yandan Başbakan İmran Han, Kovid-19 aşısı için 100 milyon dolar ayrılmasına ve erken tedarik için önden ödeme yapılmasına onay verdi.

Ayrıca, aşı konusunda yaşlılara, sağlık çalışanlarına ve kronik hastalıklara sahip olanlara öncelik verilmesi kararlaştırıldı.

Han, dün yaptığı açıklamada, mitinglerin ve kamuya açık toplantıların Kovid-19 nedeniyle yasaklandığını duyurmuş, açık alanlardaki düğünlerin ise 300 kişi ile sınırlandırıldığını kaydetmişti.

Virüsün son haftalarda artış eğiliminde olduğuna dikkat çeken Han, vatandaşlardan salgınla ilgili kuralları takip etmelerini istemişti.

Pakistan'da günlük vakalarda son 3 aydır gözle görülür bir düşüş yaşanıyordu. Son haftalarda ise Kovid-19 vakalarında yeniden artış gözlemleniyor.

Hükümet 7 Kasım'da, artan vakalara karşı yeni tedbirler alındığını duyurmuştu.

Bu kapsamda, aralarında İslamabad, Karaçi ve Lahor’un bulunduğu 16 şehirde maske takmayanlara para cezası uygulaması başlatılmış, 20 Kasım’dan geçerli olmak üzere kapalı alanlarda düğünlerin yapılması yasaklanmıştı.

Yine söz konusu şehirlerde, kamu ve özel şirket çalışanlarının yarısının evden çalışma düzenine geçmesi talep edilmişti.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 265 artışla 478 bin 720’ye yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 artarak 15 bin 503’e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 711 artarak 402 bin 347’ye ulaştı.

Öte yandan Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, yürütülen klinik çalışmaların neticesine göre aralık sonu ya da yıl başında Kovid-19’a karşı toplu aşılama yapabileceklerini belirtti.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 660 artarak toplam 50 bin 390'a, aktif vakalar ise 12 bin 814'e yükseldi.

Bugün 630 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı 37 bin 254 oldu.

Son 24 saatte 4 Kovid-19 vakasının hayatını kaybettiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 322'ye ulaştı.

Öte yandan Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Başbakan Muhyiddin Yasin'in tavsiyesi üzerine, Sabah eyaletine bağlı Batu Sapi bölgesinde Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

Geçen ay parlamentoda Batu Sepi milletvekili olarak görev yapan eski Bakan Liew Vui Keong'un vefat etmesinin ardından, Liew'dan boşalan milletvekilliği koltuğu için 5 Aralık'ta ara seçim yapılması öngörülüyordu.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 201 artarak 124 bin 256’ya, ölü sayısı 13 artışla 1946’ya yükseldi.

Son bir günde 28 bin 860 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 276 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.