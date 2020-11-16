Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

AA

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 2 bin 128 vaka belirlendi, toplam sayı 359 bin 32’ye yükseldi.

Son 24 saatte 19 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 7 bin 160’a, iyileşenlerin sayısı ise 323 bin 824’e ulaştı.

Dün, Pakistan'da bir günde 2 bin 443 vaka görülmüştü. Ülkede, en son 15 Temmuz’da günlük vakalar 2 bin 304 olarak kayda geçmişti. Bu tarihten sonra vakalar azalma eğiliminde olmuştu.

13 Kasım’da ise temmuzdan bu yana görülen vakalar ilk defa 2 bini aşmıştı.

Pakistan'da günlük vakalarda son 3 aydır gözle görülür bir düşüş yaşanıyordu. Son haftalarda ise Kovid-19 vakalarında yeniden artış gözlemleniyor.

7 Kasım'da hükümet, artan vakalara karşı yeni tedbirler alındığını duyurmuştu.

Bu kapsamda, aralarında İslamabad, Karaçi ve Lahor’un bulunduğu 16 şehirde maske takmayanlara para cezası uygulaması başlatılmış, 20 Kasım’dan geçerli olmak üzere kapalı alanlarda düğünlerin yapılması yasaklanmıştı. Açık alanlarda yapılan düğünler ise 1000 kişiyle sınırlandırılmıştı.

Yine söz konusu şehirlerde, kamu ve özel şirket çalışanlarının yarısının evden çalışma düzenine geçmesi talep edilmişti.

Pakistan'da 30 Ekim'de 24 saatte yaşanan vakalar 29 Temmuz’un ardından ilk defa 1000'i aşmıştı.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 sayısı 3 bin 535 artışla 470 bin 648’e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 85 artarak 15 bin 296’ya, iyileşenlerin sayısı 3 bin 452 artarak 395 bin 443’e ulaştı.

Vaka sayısı başkent Cakarta'da 119 bin 633’e, Doğu Cava'da 56 bin 551’e, Bali'de 12 bin 698’e ve Açe'de 7 bin 932’ye çıktı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1103 artarak 48 bin 520'ye, aktif vakalar ise 12 bin 601'e yükseldi.

Bugün 821 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşen vaka sayısı toplam 35 bin 606 oldu.

Son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 313'e ulaştı.

Öte yandan, Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, başkent Kuala Lumpur'da dünden bu yana artan Kovid-19 vakaları nedeniyle şehirde karantina uygulamasına geçilip geçilmeyeceğine ilişkin, "Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda bir karar alınacaktır." açıklamasında bulundu.

- Japonya

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 944 artarak 120 bin 364’e, ölü sayısı 8 artışla 1916’ya yükseldi.

Son bir günde 10 bin 600 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 251 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.