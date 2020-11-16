Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 2 bin 128 vaka belirlendi, toplam sayı 359 bin 32’ye yükseldi.
Son 24 saatte 19 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 7 bin 160’a, iyileşenlerin sayısı ise 323 bin 824’e ulaştı.
Dün, Pakistan'da bir günde 2 bin 443 vaka görülmüştü. Ülkede, en son 15 Temmuz’da günlük vakalar 2 bin 304 olarak kayda geçmişti. Bu tarihten sonra vakalar azalma eğiliminde olmuştu.
13 Kasım’da ise temmuzdan bu yana görülen vakalar ilk defa 2 bini aşmıştı.
Pakistan'da günlük vakalarda son 3 aydır gözle görülür bir düşüş yaşanıyordu. Son haftalarda ise Kovid-19 vakalarında yeniden artış gözlemleniyor.
7 Kasım'da hükümet, artan vakalara karşı yeni tedbirler alındığını duyurmuştu.
Bu kapsamda, aralarında İslamabad, Karaçi ve Lahor’un bulunduğu 16 şehirde maske takmayanlara para cezası uygulaması başlatılmış, 20 Kasım’dan geçerli olmak üzere kapalı alanlarda düğünlerin yapılması yasaklanmıştı. Açık alanlarda yapılan düğünler ise 1000 kişiyle sınırlandırılmıştı.
Yine söz konusu şehirlerde, kamu ve özel şirket çalışanlarının yarısının evden çalışma düzenine geçmesi talep edilmişti.
Pakistan'da 30 Ekim'de 24 saatte yaşanan vakalar 29 Temmuz’un ardından ilk defa 1000'i aşmıştı.
- Endonezya
Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 sayısı 3 bin 535 artışla 470 bin 648’e yükseldi.
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 85 artarak 15 bin 296’ya, iyileşenlerin sayısı 3 bin 452 artarak 395 bin 443’e ulaştı.
Vaka sayısı başkent Cakarta'da 119 bin 633’e, Doğu Cava'da 56 bin 551’e, Bali'de 12 bin 698’e ve Açe'de 7 bin 932’ye çıktı.
- Malezya
Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1103 artarak 48 bin 520'ye, aktif vakalar ise 12 bin 601'e yükseldi.
Bugün 821 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşen vaka sayısı toplam 35 bin 606 oldu.
Son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 313'e ulaştı.
Öte yandan, Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, başkent Kuala Lumpur'da dünden bu yana artan Kovid-19 vakaları nedeniyle şehirde karantina uygulamasına geçilip geçilmeyeceğine ilişkin, "Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda bir karar alınacaktır." açıklamasında bulundu.
- Japonya
Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 944 artarak 120 bin 364’e, ölü sayısı 8 artışla 1916’ya yükseldi.
Son bir günde 10 bin 600 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 251 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!