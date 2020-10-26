Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

AA

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 707 Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 328 bin 602 oldu.

Son 24 saatte 3 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 6 bin 739’a çıktı.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 311 bin 75'e ulaştı.

Öte yandan, başkent İslamabad’da vakaların fazla görüldüğü 10 sokak karantinaya alındı.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 222 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 392 bin 934’e yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 112 artışla 13 bin 411’e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 908 artışla 317 bin 672’ye ulaştı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1240 artarak toplam 27 bin 805'e, aktif vakalar ise 9 bin 744'e yükseldi.

Bugün 691 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 17 bin 825 oldu.

Son 24 saatte 7 kişinin Kovid-19 nedeniyle öldüğü Malezya'da bu hastalıktan ölenlerin sayısı toplam 236'ya ulaştı.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ile Selangor ve Sabah eyaletlerinde 12 Ekim'den bu yana uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının yarından itibaren 2 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 406 artarak 98 bin 327’ye, ölü sayısı 8 artışla 1741’e yükseldi.

Son bir günde 7 bin 961 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde yoğun bakım servislerinde 162 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.