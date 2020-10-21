Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

AA

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 667 Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 324 bin 744’e ulaştı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 692’ye çıktı.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 308 bin 674 oldu.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 sayısı 4 bin 267 artışla 373 bin 109’a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 123 artarak 12 bin 857’ye, iyileşenlerin sayısı 3 bin 856 artarak 297 bin 509’a yükseldi.

Bu arada başkent Cakarta’da salgın kısıtlamaları kapsamında kapalı olan sinema salonlarının sağlık protokollerine uyulması koşuluyla yeniden açılmasına izin verildi.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 732 artarak toplamda 22 bin 957'ye, aktif vakalar ise 7 bin 827'ye yükseldi.

Bugün 580 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı toplamda 14 bin 931 oldu.

Son 24 saatte 6 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 199'a ulaştı.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı şehirlerde kamu kurumları ve ofis çalışanlarının, yarından itibaren 27 Ekim'e kadar çalışmalarını evden yürütmesi talimatını verdi.

- Japonya

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 621 artarak 95 bin 346’ya, ölü sayısı 7 artışla 1700’e yükseldi.

Ülke genelinde yoğun bakım servislerinde 150 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.