Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 618 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 324 bin 77’ye ulaştı.
Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 673’e çıktı.
Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 308 bin 20 oldu.
- Endonezya
Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 602 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 368 bin 842’ye yükseldi.
Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 117 artışla 12 bin 734’e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 410 artışla 293 bin 653’e çıktı.
Vaka sayısı başkent Cakarta'da 96 bin 217’ye, Doğu Cava'da 49 bin 474’e, Bali'de 10 bin 955’e ve Açe'de 6 bin 765’e ulaştı.
- Malezya
Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 862 artarak toplam 22 bin 225'e, aktif vakalar ise 7 bin 681'e yükseldi.
Bugün 634 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen sayısı 14 bin 351 oldu.
Son 24 saatte 3 Kovid-19 vakasının vefat ettiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 193'e ulaştı.
- Japonya
Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 483 artarak 94 bin 727’ye, ölü sayısı 3 artışla 1693’e yükseldi.
Son bir günde 24 bin 363 kişiye virüs testi yapılırken, ülke geneli yoğun bakım servislerinde 143 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.
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