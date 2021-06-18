Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1043 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 946 bin 227’ye yükseldi.
Ölenlerin sayısı 39 artışla 21 bin 913’e, iyileşenlerin sayısı 888 bin 505’e çıktı.
Öte yandan Pakistan’da bugüne kadar 12 milyon 750 binin üzerinde kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.
- Endonezya
Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında vaka sayısı son 24 saatte 12 bin 990 artarak 1 milyon 963 bin 266'ya yükseldi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 290 artarak 54 bin 43'e, iyileşenlerin sayısı 7 bin 907 artarak 1 milyon 779 bin 127’ye çıktı.
- Malezya
Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 6 bin 440 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 685 bin 204'e yükseldi.
Bugün 6 bin 861 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 615 bin 326 oldu.
Son 24 saatte 74 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 4 bin 276'ya ulaştı.
- Japonya
Japonya'da da son 24 saatte 1557 Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle vaka sayısı 780 bin 898'e yükseldi.
Son 24 saatte 51 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 14 bin 320'ye yükseldi. Ülkede virüs tespit edilen 742 bin 848 kişi iyileşti.
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