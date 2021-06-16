Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1038 vakayla ülkedeki vaka sayısı 944 bin 65’e yükseldi.
Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 46 artışla 21 bin 828’e, iyileşenlerin sayısı 882 bin 332’ye çıktı.
Pakistan’da 24 Mart’tan bu yana ülkedeki aktif vaka sayısı ilk defa 40 binin altına indi. Ülkede halihazırda 39 bin 905 aktif vaka bulunuyor.
- Endonezya
Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 944 artarak 1 milyon 937 bin 652'ye yükseldi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 196 artarak 53 bin 476'ya, iyileşenlerin sayısı 6 bin 229 artarak 1 milyon 763 bin 870’e çıktı.
- Malezya
Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 5 bin 150 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 673 bin 26'ya yükseldi.
Bugün 7 bin 240 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 600 bin 935 oldu.
Son 24 saatte 73 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da, virüs kaynaklı can kaybı sayısı 4 bin 142'ye ulaştı.
- Japonya
Japonya'da da son 24 saatte 1418 Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle vaka sayısı 777 bin 643'e yükseldi.
Son 24 saatte 61 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 14 bin 187'ye yükseldi. Ülkede virüs tespit edilen 736 bin 941 kişi iyileşti.
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