Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 256 vaka tespit edildi, toplam sayı 465 bin 70’e yükseldi.
Son 24 saatte 111 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 668’e, iyileşenlerin sayısı da 417 bin 134’e çıktı.
Pakistan’da 21 Aralık'ta, 36 gün sonra ilk defa günlük vakalar 2 binin altına düşmüştü.
- Endonezya
Endonezya Sağlık Bakanlığına göre, bugün 7 bin 199 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla ülke genelindeki toplam vaka sayısı 692 bin 838'e yükseldi.
Son 24 saatte 181 kişinin Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği Endonezya'da virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 20 bin 589'a ulaştı.
Ülke genelinde iyileşen kişi sayısı ise 563 bin 980 olarak güncellendi.
- Malezya’da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti
Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1581 artışla toplam 100 bin 318’e, aktif vakalar ise 18 bin 773’e yükseldi.
Bugün 1085 kişi sağlığına kavuştu, iyileşen sayısı 80 bin 99 oldu.
Son 24 saatte 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Malezya’da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 446’ya ulaştı.
- Japonya'da toplam vaka 210 bini geçti
Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 737 artarak 211 bin 435’e, ölü sayısı 53 artışla 3 bin 135’e yükseldi.
Son bir günde 74 bin 523 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 644 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!