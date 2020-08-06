Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den Suudi Arabistan'a Cammu Keşmir tepkisi:

AA

Kureyşi, ülkesinde ARY News televizyonunda katıldığı programda, Suudi Arabistan'ın, Pakistan'ın İİT'nin Dışişleri Bakanı Konseyinin Cammu Keşmir konusunda özel oturumla toplanması talebine ayak dirediğini, örgütün talebe yanıt vermemesi halinde Pakistan'ın kendisini destekleyen İslam ülkeleriyle bu konuda ayrı bir konferans tertipleyeceğini belirtti.

İslamabad yönetiminin meseleyi Aralık 2019'da Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen zirvede gündeme getirmek istediğini ancak Suudi Arabistan'ın isteğiyle meselenin ötelendiğini vurgulayan Kureyşi, "İİT'ye bir kez daha Dışişleri Bakanları Konseyini toplama çağrısı yapıyorum. Eğer toplayamazsanız, Başbakan İmran Han'dan Keşmir meselesinde bizimle yan yana olan, baskı altındaki Keşmirlilere destek veren Müslüman ülkelerle toplanma çağrısı yapmasını isteyeceğim." dedi.

Riyad yönetiminin bu konuda liderlik göstermesi gerektiğini belirten Kureyşi, "Bizim hassasiyetlerimiz var, bunu anlamalısınız. Körfez ülkeleri bunu anlamalı. Keşmirlilerin acılarına daha fazla sessiz kalamayız." ifadelerini kullandı.

Pakistan, İslam ülkelerinin Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'in geçen yıl özel yönetim statüsünün kaldırılmasının ardından yaşanan gelişmelere sessiz kalmasına tepki gösteriyor.

Başbakan Han, şubatta Maleya ziyareti sırasında katıldığı bir toplantıda konuya dair yaptığı açıklamada, "Sorun şu ki (İslam ülkeleri olarak) ortak sesimiz yok, bütünüyle bölünmüş durumdayız. İİT'de Keşmir konusunda dahi bir araya gelemiyoruz." diye konuşmuştu.

Hindistan 5 Ağustos 2019'da yaptığı anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel yönetim statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Pakistan'ın "ilhak girişimi" olarak gördüğü adım, Türkiye, Malezya ve İran tarafından kınanmıştı.