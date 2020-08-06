Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den Suudi Arabistan'a Cammu Keşmir tepkisi:

Kureyşi, ülkesinde ARY News televizyonunda katıldığı programda, Suudi Arabistan'ın, Pakistan'ın İİT'nin Dışişleri Bakanı Konseyinin Cammu Keşmir konusunda özel oturumla toplanması talebine ayak dirediğini, örgütün talebe yanıt vermemesi halinde Pakistan'ın kendisini destekleyen İslam ülkeleriyle bu konuda ayrı bir konferans tertipleyeceğini belirtti.
İslamabad yönetiminin meseleyi Aralık 2019'da Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen zirvede gündeme getirmek istediğini ancak Suudi Arabistan'ın isteğiyle meselenin ötelendiğini vurgulayan Kureyşi, "İİT'ye bir kez daha Dışişleri Bakanları Konseyini toplama çağrısı yapıyorum. Eğer toplayamazsanız, Başbakan İmran Han'dan Keşmir meselesinde bizimle yan yana olan, baskı altındaki Keşmirlilere destek veren Müslüman ülkelerle toplanma çağrısı yapmasını isteyeceğim." dedi.
Riyad yönetiminin bu konuda liderlik göstermesi gerektiğini belirten Kureyşi, "Bizim hassasiyetlerimiz var, bunu anlamalısınız. Körfez ülkeleri bunu anlamalı. Keşmirlilerin acılarına daha fazla sessiz kalamayız." ifadelerini kullandı.
Pakistan, İslam ülkelerinin Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'in geçen yıl özel yönetim statüsünün kaldırılmasının ardından yaşanan gelişmelere sessiz kalmasına tepki gösteriyor.
Başbakan Han, şubatta Maleya ziyareti sırasında katıldığı bir toplantıda konuya dair yaptığı açıklamada, "Sorun şu ki (İslam ülkeleri olarak) ortak sesimiz yok, bütünüyle bölünmüş durumdayız. İİT'de Keşmir konusunda dahi bir araya gelemiyoruz." diye konuşmuştu.
Hindistan 5 Ağustos 2019'da yaptığı anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel yönetim statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.
Pakistan'ın "ilhak girişimi" olarak gördüğü adım, Türkiye, Malezya ve İran tarafından kınanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!