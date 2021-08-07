Pakistan'dan Hindistan'a Afganistan tepkisi

Yerel basındaki haberlere göre, Akram, konuya ilişkin ABD’nin New York şehrinde yaptığı basın açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi'nin Afganistan konulu oturumuna katılmak için resmi talepte bulunduklarını ancak bunun reddedildiğini söyledi.
BM Güvenlik Konseyi Başkanlığını yürüten Hindistan’dan Pakistan için adalet beklemediklerini belirten Akram, toplantıda Hint ve Afgan diplomatların Pakistan topraklarının teröristlerce "güvenli cennet" şeklinde kullanıldığına dair iddialarına da tepki gösterdi.
Akram, Pakistan topraklarının Afganistan’ın istikrarsızlaştırılması için kullanılmasına asla izin vermediklerini dile getirerek, Afganistan'dan da aynısını umduklarını ifade etti.
Hindistan, 1 Ağustos'ta BM Güvenlik Konseyi Başkanlığını Fransa'dan devralmıştı.
DIŞİŞLERİ'NDEN AFGANİSTAN'A TEPKİ
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda Afganistan'ın BM Daimi Temsilcisi Ghulam Isaczai’nin asılsız iddialarla Pakistan’ı hedef aldığı ve bu suçlamaların reddedildiği belirtildi.
ABD ve NATO güçlerinin ülkeden ayrılmasının tamamlanmak üzere olduğu anımsatılan açıklamada, Afganistan’da artan şiddetten ve Afganlararası müzakerelerde önemli bir ilerleme kaydedilmemesinden ciddi endişe duyulduğu vurgulandı.
Açıklamada, Afganistan hükümetine Pakistan’ı suçlamaktan kaçınması, bölgedeki barış, güvenlik ve ilerlemeye yönelik zorlukların üstesinden gelmek için İslamabad ile anlamlı şekilde ilişki kurması çağrısında bulunuldu.
Afganistan hükümet yetkilileri ve özellikle Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, uzun süredir İslamabad’ı, Taliban’ın yeni saldırı dalgasının arkasında olmakla suçluyor.
Pakistan ise bu iddiaları reddediyor.
Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.
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