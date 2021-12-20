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Pakistan'dan kritik uyarı: "Afganistan'da ekonomik çöküş yaşanabilir"

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Eğer harekete geçmezsek Afganistan'da ekonomik bir çöküşün gerçekleşebileceği hissediliyor." dedi.

20.12.2021 - 05:44 | Güncelleme: ABONE OL
Pakistan'dan dünyaya kritik Afganistan uyarısı
Pakistan'dan dünyaya kritik Afganistan uyarısı
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AA

Kureyşi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17. Olağanüstü Toplantısı'nın ardından, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kureyşi, Kabil'deki yetkililerle ilgili farklı düşüncelere sahip olunabileceğini ancak 38 milyon Afgan halkına odaklanılması gerektiğini ifade ederek, "Eğer harekete geçmezsek Afganistan'da ekonomik bir çöküşün gerçekleşebileceği hissediliyor." diye konuştu.

Afganistan'da işlerin yanlış gitmesi halinde komşu ülkeler ve dünyanın diğer bölgelerinin bunun sonucundan etkilenebileceği konusunda uyarıda bulunan Kureyşi, Afgan halkına yardımın ortak bir sorumluluk olduğunu ve Pakistan'ın, bu ülkenin insani ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayacağını vurguladı.

YENİ TOPLANTI SİNYALİ

Kureyşi, İİT toplantısı kapsamında ABD ile Afgan makamlarının bir araya geldiğini anımsatarak, bunun çok önemli olduğuna işaret etti.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West'in Taliban ile ilişki kurmak için açık yetkiyle geldiğine dikkati çeken Kureyşi, West'in Afganistan halkının acılarını hafifletmek için yardıma hazır olduklarını ve insani yardımın koşulsuz yapılacağını söylediğini aktardı.

Kureyşi, uluslararası finans kurumlarında Afganistan için kullanılabilecek 1,2 milyar doların bulunduğunu, bu ülkedeki bankacılık kanallarının açılmasıyla yurt dışında yaşayan Afganların akrabalarına para gönderebileceklerini söyledi.

AA'nın haberine göre; toplantının, Afganistan konusunda farklı taraflar arasındaki güven açığını kapatmada önemli bir rol oynayacağına işaret eden Kureyşi, yeni toplantıların yapılacağının sinyalini verdi.

TOPLANTI BAŞARIYLA SONUÇLANDI VURGUSU

İİT Genel Sekreteri Taha da toplantının düzenlenmesinde rol oynadıkları için Pakistan ve Suudi Arabistan'a teşekkür ederek, İİT'nin Afganistan özel temsilcisinin, bu ülke halkına sorunlarının çözümü konusunda yeni bir umut vereceğini belirtti.

Taha, toplantının gerçek bir başarıyla sonuçlandığını vurgulayarak, Afganistan'daki durumu hafifletmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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