Pakistan'dan AB ve BM'ye Keşmirli insan hakları aktivistinin serbest bırakılması için girişimde bulunma çağrısı

AA

Pakistan’ın AB Büyükelçisi Zahir Janjua, Avrupa Parlamentosu ve AB İnsan Hakları Özel Temsilcilerine yazdığı mektupta, Hindistan’ın, Andrabi ile birlikte arkadaşları Nahida Nasrin ve Fehmida Sofi’yi 18 Ocak’ta "sözde duruşmaya" çıkaracağına işaret etti.

Janjua, Andrabi'nin "acımasız" yasalar kapsamında Hindistan’da 15 yıldan fazla cezaevinde olduğuna dikkat çekerek, insan hakları aktivistinin cezaevinde "fiziksel ve psikolojik işkence gördüğünü", hapishanedeki endişe verici sağlık koşulları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Andrabi’nin insanlık dışı şartlarda tutulduğunu belirtti.

Janjua, AB'yi, Hindistan’ın sözde yargılamalarının durdurulması, Andrabi’ye, kocasına ve arkadaşlarına yönelik "uydurulan suçlamaların" düşürülmesi ve serbest bırakılmaları için sesini yükseltmeye çağırdı.

- "Yargı cinayeti" vurgusu

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Andrabi'nin 40 yılın üzerinde Keşmir’in özgürlüğü, bölgedeki kadınların hakları ve sosyal reformlar için mücadele ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Andrabi’nin "Dukhtaran-e-Millat (Ulusun Kızları)" isimli Keşmir’deki en büyük kadın hakları örgütünü kurduğuna, kadınların eğitimi, iş gücüne katılımı ve özellikle Hindistan güçlerinin cinsel şiddetinden korunmaları için çalıştığı vurgulandı.

Andrabi’nin uzun yıllardır gayrimeşru şekilde ve oldukça kötü şartlar altında tutuklu kaldığına işaret edilen açıklamada, Hint makamlarının normal yargı sürecini bir kenara bırakarak aktivistin mahkemesini kasten hızlandırması "yargı cinayeti" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Pakistan’ın BM Genel Sekreteri Guterres’e ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine, Andrabi’ye, eşine ve arkadaşlarına yönelik sözde suçlamaların düşürülmesi, uygun yasal koruma sağlanması ve bölgede tutuklu tüm siyasetçilerin ve insan hakları savunucularının serbest bırakılması için çağrıda bulunduğu kaydedildi.

1987'de kurduğu Dukhtaran-e-Millat'ın lideri Andrabi, Keşmir'in Hindistan'dan ayrılmasını savunan görüşleriyle biliniyor.

Dukhtaran-e-Millat, Hindistan'ın terör örgütleri listesinde yer alıyor.