Pakistan'daki Türk okullarında online eğitimin ikinci dönemi başladı

Uzaktan eğitim ve öğretimin ikinci döneminin online ortamda yapılan açılışına Mahmud'un yanı sıra Türkiye'nin Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TMV Başkanı Birol Akgün, Pencap Eyalet Eğitim Bakanı Murad Raas ile TMV Pakistan Direktörü Harun Küçükaladağlı katıldı.
Açılışta konuşan Mahmud, TMV'ye Pakistanlı öğrencilere verdiği kaliteli eğitimden dolayı teşekkür ederek, "Pakistan, eğitimin yanında her sektörde destek gördüğü için Türkiye'ye müteşekkirdir. TMV'ye kaliteli eğitime ara vermeden sanal ortamda devam ettiği için teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Denemeç de konuşmasında TMV'nin bütçesinin önemli bir kısmını Pakistan'daki okullar için harcadığını vurgulayarak, "Pakistan bizim için her zaman önemli bir ülkedir. Kardeş ülkemiz Pakistan'a hizmet etmek için her zaman kapımız açıktır." dedi.
- 13 binin üzerinde öğrenci eğitimine devam etti
Akgün de konuşmasında, "Okullarımızda sürdürülebilir bir eğitim sistemini inşa edebilmemiz için kendimizi Kovid-19’un ortaya çıkardığı yeni dönemin gerekliliklerine adapte etmemiz gerekiyordu. Bu sebeple tüm dünyada sanal ortamda eğitimlere kısa sürede başladık ve eğitimleri 43 ülkede başarıyla yürütüyoruz." diye konuştu.
Sanal ortamda eğitime ilişkin bilgi veren Küçükaladağlı da çalışanların ve öğrencilerin sağlığını korumak için geçilen uzaktan eğitim sistemiyle 13 binden fazla öğrenciye ulaştıklarını söyledi.
Uzaktan eğitim sisteminde TMV'nin dünyadaki tüm okullarında kullandığı Blackboard Open LMS sistemini kullandıklarını belirten Küçükaladağlı, tüm kampüslerde toplam haftalık 2 bin 800 canlı ders yaptıklarını ve 118 kayıt dersi sistem üzerinden paylaştıklarını kaydetti.
Küçükaladağlı, sistemin sanal sınıflar kurarak karşılıklı ders işleme, sınav yapma ve ödev verme imkanı sunduğunu belirtti.
Dünya genelinde 40'tan fazla ülkede 300'ün üzerinde okulun bağlı olduğu TMV'nin Pakistan'ın 10 farklı şehrinde 27 okulu bulunuyor.
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