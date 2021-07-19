Pakistan'daki Türk kurumları ve sivil toplum örgütlerinden ihtiyaç sahiplerine kurban yardımı

Ülkenin birçok bölgesine kurban yardımlarını ulaştırmayı hedefleyen Türk kurum ve sivil toplum örgütleri, 21 Temmuz'da idrak edilecek Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine, "Türk Kızılay olarak Pakistan'da 700 büyükbaş hayvan keseceğiz. Bunlardan yaklaşık 90 bin kişinin faydalanmasını bekliyoruz." dedi.
Camilo, söz konusu yardımların Hayber Pahtunhva, Pencap ve Azad Cammu Keşmir eyalet ve bölgelerinde dağıtılacağını kaydetti.
Türk Kızılay olarak çalışmalarını "Kurban Bereketini Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürüttüklerini kaydeden Camilo, çalışmalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulacağını vurguladı.
- İHH'den 53 bin kişiye kurban yardımı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Pakistan Temsilcisi Murat Kavaktan ise ülkenin birçok farklı noktasında kurban yardım faaliyetlerinde bulunacaklarını belirterek, "16 farklı bölgede 280 büyükbaş hayvan keseceğiz. Yaklaşık 10 bin 450 aileye ve 700 yetime kurban eti dağıtacağız." diye konuştu.
Kavaktan, kurban faaliyetlerinden yaklaşık 53 bin kişinin faydalanmasının öngörüldüğünü vurgulayarak, "Ayrıca Karaçi'de bulunan 200 yetim kardeşimize Kurban Bayramı için bayramlık kıyafet ulaştıracağız." ifadesini kullandı.
- PAMDER'den 750 aileye destek
Pakistan'da eğitim alan Türk öğrencilerin kurduğu Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER) Pakistan Koordinatör Yardımcısı ve iş insanı Talha Uğurlu da bu yıl 50 büyükbaş hayvan keseceklerini söyleyerek, "Kesilecek kurbanlardan 750 ailenin istifade etmesini bekliyoruz. Bu ise yaklaşık 3 bin 750 kişiye tekabül ediyor." açıklamasında bulundu.
Bu sene kurban kesimini Lahor'da gerçekleştireceklerini aktaran Uğurlu, Lahor ve çevre illerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılacağını kaydetti.
Uğurlu, ortalama 6,5-8 kilogram arasında et yardımında bulunduklarına dikkati çekerek, "Daha fazlasını vermek istiyoruz, ancak buradaki ailelerin etleri koruyacak buzdolabı veya buna benzer imkanları yok. Biz fazlasını verdiğimizde etler hemen tüketilmediği için maalesef bozuluyor." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!