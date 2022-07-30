Pakistan'da muson felaketi: 19 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde şiddetli yağış etkili oldu.
Yetkililer, Belucistan’da aynı aileden 9 kişinin sele kapılarak hayatını kaybettiğini açıkladı.
Eyalet genelinde 565 kilometre kara yolu zarar görürken, çok sayıda tarım arazisi de sular altında kaldı.
Yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 712 çiftlik hayvanı telef oldu. Şiddetli yağışlardan etkilenen 17 bin 500 kişi ise güvenli yerlere tahliye edildi.
Görsel: Associated Press
Belucistan ve Sindh eyaletlerini birbirine bağlayan yol ve köprülerin zarar görmesi sebebiyle iki eyalet arasındaki bağlantı tamamen koptu.
Ketta ile İran’ın Zahidan şehri arasındaki demir yolunun zarar görmesi sebebiyle de iki ülke arasındaki ticaret askıya alındı.
Yetkililer, vatandaşlardan 10 gün boyunca gerekli olmadıkça seyahat etmemelerini istedi.
Görsel: Associated Press
Hayber Pahtunhva'da 10 kişi öldü
Hayber Pahtunhva eyaletinde ise evlerin çatısının çökmesi ve sele kapılma sebebiyle 10 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Ülkede 14 Haziran'dan bu yana etkili yağışlarda ölenlerin sayısı 376'ya yükseldi.
Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan 28 Temmuz'da yapılan açıklamada, 14 Haziran’dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle 357 kişinin hayatını kaybettiği, 408 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Açıklamada, Belucistan’da 106, Hayber Pahtunhva’da 70, Pencap’ta 76, Sindh’te 90, Gilgit-Baltistan’da 8, Azad Cammu Keşmir’de 6 ve İslamabad'da bir kişinin öldüğü aktarılmıştı.
Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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