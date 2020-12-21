Pakistan'da Türk şirketlerine gece polis baskını

Lahor kentinde temizlik hizmeti sunan Albayrak ve Özpak Grubu şirketlerinin garaj olarak kullandıkları 6 tesise, bu sabah 02.30 sularında çevik kuvvet ekipleri baskın düzenledi.
Şirket mensuplarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, polis, baskın sırasında zor kullanarak çalışanları ve amirlerini bulundukları yerlerden dışarı çıkartıp sokağa attı.
POLİS BAZI ÇALIŞANLARI TARTAKLADI
Polisin sert tavrı sebebiyle arbede çıktı. Bazı çalışanları tartaklayan Pakistan polisi, Türk personelin hiçbir eşyasını almasına müsaade etmedi.
Öte yandan şirket yetkilileri, polisin baskın sırasında şirketlere ait kamera kayıtlarını sildiğini, ancak bazı görüntülerin kurtarıldığını söyledi.
RESMİ AÇIKLAMA YOK
Halen garajlarda bulunan güvenlik güçlerinin neden böyle bir uygulamaya gittiği konusunda Pakistan makamlarından henüz resmi açıklama yapılmadı.
Özpak Üst Yöneticisi (CEO) Nizamettin Kocameşe ve Albayrak Proje Koordinatörü Çağrı Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lahor Waste Management Company (Lahor Atık Yönetimi Şirketi - LWMC) yetkilileri, Lahor polisi ile birlikte Özpak’ın 4, Albayrak’ın 2 garajına baskın düzenledi. Bu garajlarda aralarında çöp temizleme aracı, tırlar ve çeşitli taşıtlardan oluşan 750’nin üzerinde araç filosu var. Polis hala garajlarımızda ve içeri girmemize müsaade etmiyor" dedi.
Türk yetkililerin verdiği bilgiye göre, 31 Aralık 2020'de LWMC ile Türk şirketlerin hizmet sözleşmeleri son bulacak. Bu tarihten önce baskı ve tehdit yoluyla ellerindeki temizlik araçlarının Lahor yönetimine teslim etmelerinin istendiğini belirten yetkililer, gerek alacaklarını tahsil edememeleri gerek tehditlerden duydukları rahatsızlık nedeniyle 31 Aralık’tan sonra uzatma sözleşmesini kabul etmediklerini ve yapılacak yeni ihaleye katılmayı düşünmediklerini ifade etti.
Yetkililer, söz konusu baskının bu amaçla yapıldığını belirtiyor.
'SABOTAJ GİRİŞİMİ'
LWMC hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan iki şirketin ortak basın açıklamasında, olay "iki ülke liderinin ticaret hacmini artırma kararını sabotaj girişimi" ve "zorbalık” olarak nitelendirildi.
Türk diplomatik kaynakları, sorunun, Pakistan makamlarıyla şirketler arasında müzakere yoluyla çözümünü temin etmek amacıyla ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu ifade etti.
Öte yandan LWMC CEO’su İmran Ali Sultan ise söz konusu eylemin yasal ve araçlara el konulmasının ihale şartnamesine uygun olduğunu savundu.
Sultan, yapılan ihale gereği araç filosunun kendilerine teslim edilmesinin zorunlu olduğunu iddia ederek aksi halde mülki idarenin desteğine başvuracaklarını söyledi.
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