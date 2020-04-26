Pakistan'da teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker öldü

AA

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Veziristan'ın Khaisura ve Dossali bölgesinde teröristlerin bulunduğu istihbaratı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Arama faaliyetleri sırasında askerlere ateş açılması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada iki asker hayatını kaybetti, beş asker yaralandı. Çatışmada dokuz terörist öldürüldü.

Bölgede çok sayıda cephane ve silahın ele geçirildiği de belirtildi.