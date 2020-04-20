Pakistan'da teröristler güvenlik güçleriyle çatıştı: 1 asker öldü

Pakistan ordusunun açıklamasına göre, Kuzey Veziristan'a 10 kilometre uzaklıktaki Miranşah bölgesindeki askeri kontrol noktasına teröristlerce ateş açıldı.

Askerlerin ateşe karşılık vermesi sonucu 5 terörist öldürülürken bir asker hayatını kaybetti, 3 asker de yaralandı. Bölgeye giriş ve çıkışlar arama faaliyetleri kapsamında durduruldu.

Açıklamada, hayatını kaybeden askerin 4 çocuk babası 43 yaşındaki Astsubay Akbar Hüseyin Han olduğu ifade edildi.