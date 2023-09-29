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        Haberler Dünya Pakistan'da terör saldırısı: En az 52 kişi hayatını kaybetti

        Pakistan'da cami yakınındaki terör saldırısı: En az 52 kişi hayatını kaybetti

        Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda düzenlenen bombalı terör saldırısında 52 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:45 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:46
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        Pakistan'da terör saldırısı
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        Dawn gazetesindeki habere göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bomba patlatıldı.

        Bombalı terör saldırısında 52 kişi hayatını kaybetti, 130'dan fazla kişi yaralandı.

        Patlama alanına çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi.

        Yetkililer, olayın intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

        Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

        Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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