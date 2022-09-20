Pakistan'da 30 yıllık ortalamaların üzerinde yağışın etkili olmasından sonra Haziran ayından bu yana çok ciddi sel felaketleri yaşandı. Ülkeden yardım çağrıları yükseliyor.
İklim değişikliğinden kaynaklandığı belirtilen aşırı yağış olayları ve seller ülkede neredeyse 1.500 kişinin ölümüne neden oldu ve 33 milyon kişinin hayatını etkiledi. Bu, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 15'i.
Seller sırasında yollar, tren rayları, tarım alanları, hayvanlar ve yaşam alanları tahrip oldu.
Hükümet yetkilileri sellerin ülke ekonomisine etkisinin 40 milyar dolar olduğunu belirtti.
En çok etkilenen endüstrilerden bir tanesi Pakistan ekonomisinin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturan tarım.
Yetkililer ülke çapında yaklaşık 800 bin çiftlik hayvanının kaybedildiğini aktarıyor.
BBC'ye konuşan Pakistan'ın eski Birleşmiş Milletler (BM) ve İngiltere Büyükelçisi Maleeha Lodhi, "Bu iklim felaketinin zamanlaması daha kötü olamazdı. Pakistan ekonomisi ciddi bir borç krizi ve hızla yükselen enflasyonla karşı karşıya" dedi ve sözlerine devam etti:
"Eğer ülkeye borç indirimi yapılmazsa ekonomi tamamen çökebilir."
Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman, ülkedeki soğan, pirinç ve mısır hasadının yüzde 70'inin tamamen tahrip olduğunu söyledi.
Pakistan, pirinç ihracatında dünyada dördüncü sırada ve başlıca pazarları da Çin ve Afrika ülkeleri.
Aşırı hava olayları ülke içindeki fiyatları da etkiliyor.
Gıda fiyatları zaten pandemi sonrası tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve Ukrayna savaşı yüzünden baskı altındaydı.
Ülkedeki yıllık enflasyon oranı sellerden önce yüzde 24'e ulaşmıştı, bu oran bazı ürünlerde yüzde 500 düzeyindeydi.
Yetkililer, gıda ve hammadde ithal etmek zorunda kalabileceklerini söyledi.
Pakistan aynı zamanda bir pamuk üreticisi ve pamuk endüstrisi ülkede ciddi bir istihdam kaynağı.
Ancak yetkililer pamuk üretiminde de kıtlık yaşanabileceğini aktarıyor.
Pazar günü Pakistan'ın Maliye Bakanı Miftah İsmail, sellere rağmen ülkenin borç ödemesinde kesinlikle temerrüde düşmeyeceğini söyledi.
İsmail, çeşitli dış finansman kaynaklarının belirlendiğini, Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası ve Dünya Bankası'ndan 4 milyar dolarlık yardım sağlanacağını belirtti.
Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan yapılacak 5 milyar dolarlık yatırımın da bu yıl gerçekleşeceğini ifade etti.
Pakistan Merkez Bankası, Suudi Arabistan Kalkınma Kurumu'nun 3 milyar dolarlık bir depozitonun geri ödemesini bir sene ileriye attığını açıkladı.
Uluslararası Para Fonu (IMF), uluslararası toplulukla çalışarak Pakistan'ın yeniden yapılanma çalışmalarını destekleyeceğini bildirdi.
Kredi derecelendirme kurumu S&P'de analist olan Andrew Wood, "Pakistan ekonomisinin yeniden canlanması içn IMF ve diğer ortaklardan yapılacak finansal desteğin kritik olduğunu düşünüyoruz" dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres: Böyle bir iklim felaketi görmedim
Uzmanlar Pakistan'daki sellerin muson mevsiminde yaşanan rekor seviyede yağış nedeniyle gerçekleştiğini düşünüyor.
Ülkede Temmuz ve Ağustos aylarındaki yağışın son 30 yılın ortalamasından yüzde 190 oranında fazla olduğu ifade ediliyor.
Ülkenin güneyindeki Sindh eyaletinde ise yağış miktarının ortalamanın yüzde 466 üzerinde olduğu paylaşıldı.
Geçen hafta Pakistan'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, bu felaketin sebebinin iklim krizi olduğunu söyledi, ülkenin çok ciddi miktarda finansal desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.
Guterres, "Bugüne kadar çok fazla insani felakete şahit oldum ancak bu seviyede bir iklim felaketi görmedim. Bugün gördüklerimi anlatmam çok zor. Su altında kalan alan kendi ülkem Portekiz'in üç katı kadar" dedi.
Yardım kuruluşları ülkede gerekli olan yeniden yapılanma çalışmalarının boyutunu hesaplamaya çalışıyor.
Bazı bölgelerdeki köylerin tamamı su altında olduğu için ciddi bir halk sağlığı krizinin yaşanabileceği öngörülüyor.
Meteoroloji yetkilileri ise önümüzdeki günlerde yağışın devam edeceğini paylaşıyor.
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Pakistan'da seller ülkenin ekonomisini zorluyor, yardım çağrıları yükseliyor/pakistan-da-seller-ulkenin-ekonomisini-zorluyor-yardim-cagrilari-yukseliyor-3521831
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