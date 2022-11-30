Pakistan'da patlama: 2 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuetta şehrinin Baleli bölgesinde polisleri taşıyan araca yönelik intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, biri polis, diğeri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 20’si polis 24 kişi yaralandı.

Belucistan'ın Hoshab bölgesinde, dün çıkan çatışmada güvenlik güçleri 10 militanı etkisiz hale getirmişti.

Pakistan Talibanı (TTP), 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.