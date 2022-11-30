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Haberler Dünya

Pakistan'da patlama: 2 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde polis aracına yönelik intihar saldırısında ilk belirlemelere göre bir polis ve bir çocuk hayatını kaybetti, 20'si polis 24 kişi yaralandı.

Giriş: 30.11.2022 - 09:19 | Güncelleme: ABONE OL
Pakistan'da patlama: 2 kişi öldü
Pakistan'da patlama: 2 kişi öldü
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AA

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuetta şehrinin Baleli bölgesinde polisleri taşıyan araca yönelik intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, biri polis, diğeri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 20’si polis 24 kişi yaralandı.

Belucistan'ın Hoshab bölgesinde, dün çıkan çatışmada güvenlik güçleri 10 militanı etkisiz hale getirmişti.

Pakistan Talibanı (TTP), 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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