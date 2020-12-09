Pakistan'da muhalefet partileri milletvekillerinin istifasını istedi

AA

İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) ve PDM lideri Mevlana Fazlur Rehman, hareketin temsilcileriyle başkent İslamabad'da gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Federal ve eyalet meclislerindeki tüm muhalefet milletvekilleri, istifalarını kendi parti liderliklerine 31 Aralık’a kadar göndermeli." dedi.

Rehman, daimi kurulun, grev, protesto ve başkent İslamabad'a yapılması planlanan uzun yürüyüşün tarihiyle ilgili bugün toplanacağını söyledi.

Söz konusu toplantıya katılanlar arasında Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı ve eski başbakanlardan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz ile eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun oğlu ve Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilawal Butto Zerdari de bulunuyordu.

Başbakan İmran Han ise bugün yaptığı açıklamada, eğer muhalefet milletvekilleri istifa ederse hükümetin boş koltuklar için ara seçim gerçekleştireceğini ifade etti.

Han, muhalefet partilerinin hükümetten kendilerine yönelik bir karşı koyma beklediğini ve bu şansı onlara vermeyeceklerini kaydetti.

PDM hareketi, şimdiye kadar 5 farklı şehirde hükümet karşıtı miting düzenledi.

20 Eylül'de oluşturulan PDM, ordunun 2018 seçimlerinde "hile" ile Başbakan Han liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi Partisini (PTI) iktidara getirdiğini öne sürüyor.

PDM'nin gelecek haftalarda da ülke çapında miting, protesto ve halka açık toplantılarına devam etmesi bekleniyor.

Hareketin temsilcileri, Başbakan Han'ın istifasını ve seçimlerin "adil" şekilde yeniden yapılmasını talep ediyor.