Pakistan'ın kuzeybatısında bir mermer madeninin çökmesi sonucu göçük altında kalan 22 işçi hayatını kaybetti.

Dawn internet sitesinde yer alan habere göre, yetkililer, Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Mohmand kasabasında dün 30'dan fazla işçinin bulunduğu bir mermer madeninde çökme meydana geldiğini bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan 22 madencinin cansız bedenleri çıkarıldı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Göçük sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.