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Pakistan'da mahkeme, İmran Han hakkındaki tutuklama kararını askıya almayı reddetti

Pakistan'da eski başbakan İmran Han'ın gözaltına alınması kararı ülkede kriz yaratmaya devam ediyor. Dün polisin operasyonuna rağmen destekçilerinin engellemesiyle gözaltına alınamayan İmran Han'ın 'gözaltı kararının kaldırılması' talebi mahkemece reddedildi.

Giriş: 15.03.2023 - 22:13 | Güncelleme: ABONE OL
Pakistan'da mahkeme, İmran Han hakkındaki tutuklama kararını askıya almayı reddetti
AA

Pakistan’da İslamabad Yüksek Mahkemesi, başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satılmasıyla ilgili yargılandığı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han hakkında 13 Mart'ta verilen tutuklama kararını askıya almayı reddetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, hakkında verilen tutuklama kararına karşı mahkemeye başvurdu.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satılmasıyla ilgili yargılandığı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle Han hakkında 13 Mart'ta verilen tutuklama kararını askıya almayı reddetti.

Mahkeme, Han'ın duruşmaya katılmasına hükmetti.

Han'ın avukatı Khavaja Haris Ahmed, müvekkilinin 18 Mart'taki duruşmaya katılacağını söyledi.

İslamabad Yüksek Mahkemesinin kararı, Lahor Yüksek Mahkemesinin polisin operasyonunu askıya almasının ardından geldi.

Lahor Yüksek Mahkemesi, tutuklama kararını uygulamak isteyen polislerin başlattığı operasyonu, yarın 10.00'a kadar askıya almıştı.

HAN'IN DESTEKÇİLERİ KONUT ÇEVRESİNDE BEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

PTI lideri Han'ın taraftarları, olası gözaltı operasyonuna karşı liderlerinin Lahor'daki evinin çevresinde beklemeye devam ediyor.

PTI liderinin Zaman Park bölgesindeki evinin önünde toplanan partililer, hükümet karşıtı sloganlar atarak, Han’ın kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.

GÖZALTINA ALINAMAMIŞTI

Polisin, Han’ı gözaltına almak için dün başlattığı operasyon sonucu PTI taraftarları ile emniyet mensupları arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Polis ve paramiliter birlikler, İmran Han’ı gözaltına alamamıştı.

Olaylarda 60'tan fazla polis yaralanmış, 15 gösterici gözaltına alınmıştı.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ 2022'DE İKTİDARDAN DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Fotoğraf: AA

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