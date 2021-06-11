Pakistan'da maaşlarına zam isteyen kamu çalışanlarından protesto

Çeşitli eyaletlerden başkente gelen yüzlerce kamu çalışanı parlamento binası, bakanlıklar ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu kırmızı bölgenin girişinde toplandı.

Üç senedir maaşlarına zam yapılmadığını dile getiren göstericiler, hükümetten zam talebinde bulunarak bir an önce sözleşmelerinin yenilenmesini istedi.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı gösteride bazı protestocular, güvenlik güçlerini aşarak parlamento binasının önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Protestonun Maliye Bakanı Şevket Tarin’in 2021-2022 bütçesini parlamentoya sunduğu sırada gerçekleşmesi dikkati çekti.