Pakistan'da Maarif Vakfının düzenlediği matematik olimpiyatında ödüller verildi

08 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Pakistan'daki Pak-Türk Maarif Okullarının düzenlediği "Maarif Okullarası Matematik Olimpiyatı"nda dereceye giren öğrencilerine ödülleri törenle verildi.
Başkent İslamabad'da düzenlenen ödül törenine İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanı İlhami Ayrancı ve TMV Pakistan Ülke Direktörü Harun Küçükaladağlı'nın yanı sıra Türk ve Pakistanlı yetkililer ve öğrencilerin aileleri katıldı.
Büyükelçi Yurdakul, törende yaptığı konuşmada, organizasyonu düzenleyen TMV'ye ve Pak-Türk Maarif Okullarına teşekkür etti.
Katılımcı öğrencileri ve velilerini kutlayan Yurdakul, öğrencilere hitaben, "Hayatı bir maraton yarışı gibi görün, kısa mesafe koşusu gibi değil. Bu yolda inişler ve çıkışlar olacaktır ama siz daima kariyerinize ve ülkenize hizmet etme hedefine odaklanın." ifadesini kullandı.
TMV Ülke Koordinatörü Küçükaladağlı da Türkiye Maarif Vakfının Pakistan ve Türkiye arasında eğitim yoluyla köprüler kurmayı, okullar ve araştırma kurumlarıyla Pakistanlı öğrencilere uluslararası standartlarda nitelikli eğitim sağlamayı amaçladığını vurguladı.
- Birinciye, "Pakistan'ın Harizmisi" unvanı verildi
Pakistan'daki kamu okulları ve özel okullar arasında akademik kültür paylaşımına aracılık etmeyi, öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetimleri arasında bağları geliştirmeyi amaçlayan organizasyon, ülkenin 20 farklı şehrindeki 754 okuldan öğrencinin katılımıyla 30 Kasım 2019'da düzenlendi. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri arasında merkezi sınav şeklinde icra edilen yarışmada, 8. sınıf öğrencisi Münir Ahmed birinci oldu.
Öğrenciye sınavdaki başarısı dolayısıyla para ödülünün yanı sıra 10. yüzyıl İslam alimi Harizmi'den ilhamla "Pakistan'ın Harizmisi" unvanı verildi.
İkinci ve üçüncü olan öğrencilere de para ödülü takdim edildi.
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