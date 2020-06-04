Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 85 bini aştı

Sağlık Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre ülkede salgına bağlı olarak son 24 saatte 82 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucunda toplam ölü sayısı 1770'e yükseldi.
Son 24 saatte 20 bin 167 testin yapıldığı ülkede 4 bin 688 pozitif vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 85 bin 264, toplam test sayısı ise 615 bin 511 olarak açıklandı.
En çok vaka 32 bin 910 kişiyle ülkenin güneyindeki Sindh eyaletinde görülürken en az vaka 285 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kayda geçti.
Bakanlık, ülkede virüsün ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 30 bin 128 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.
- Eğitim Bakanlığı karantinaya alındı
Mayıs ayına kadar günlük vaka artışının iki haneli sayılarda gerçekleştiği başkent İslamabad'da son haftalarda yaşanan hızlı artışın ardından bakanlık çalışanları da test edilmeye başlanmıştı
Hafta başında başlayan çalışmalar sonucunda Pakistan Eğitim Bakanlığında çalışan iki kişinin Kovid-19 testi salı günü pozitif çıkmıştı. Test sonuçlarının gelmesinin üzerinden geçen iki günün ardından bugün Bakanlık binasının kapatılmasına karar verildi.
Bakanlık binası 3 gün kapalı kalacak ve bu sırada tüm bina dezenfekte edilecek.
İslamabad'da Eğitim Bakanlığının yanı sıra 9 nokta daha vaka artışı nedeniyle karantina altına alındı. Bu noktalar arasında bir gökdelen katı ile 5 sokak da bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!