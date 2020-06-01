Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 70 bini geçti

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 60 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucunda toplam ölü sayısı 1543'e çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 398 testin yapıldığı ülkede 2 bin 964 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 72 bin 460, toplam test sayısı ise 561 bin 136 oldu.

En çok vaka 28 bin 245 kişiyle Sindh eyaletinde görülürken, en az vaka ise 255 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kayda geçti.

Virüsün ülkede ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 26 bin 83 kişi de iyileşti.