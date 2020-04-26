Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bini aştı

26 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınına ilişkin paylaştığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 15 artarak 269 oldu.
Ülkede son 24 saatte yapılan 6 bin 218 test sonucunda 783 kişide virüs görüldüğü belirtilirken, toplam vaka sayısı 12 bin 723'e, toplam test sayısı ise 144 bin 365'e çıktı.
Pakistan'da virüsün ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana iyileşen sayısı ise 2 bin 866 olarak açıklandı.
Ülkedeki vakaların 5 bin 378'i en kalabalık eyalet Pencap'ta görülürken, 55 kişiyle en az vaka Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.
- Uçuş yasağı 15 Mayıs'a kadar uzatıldı
Sağlık Bakanlığı, Pakistan'da virüs bulaşanlar arasında ne kadar sağlık personeli bulunduğuna ilişkin verileri de açıkladı.
Şu ana kadar 124'ü doktor 253 sağlık personeline virüs bulaştığı ve bunlardan üçünün hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, sağlık personeli arasında en fazla vakanın 83 kişiyle Pencap eyaletinde olduğu kaydedildi.
Ülke genelinde vaka sayısının 10 bini aşmasının ardından hükümet tarafından yeni önlemler de açıklandı. Buna göre daha önce 1 Mayıs'a kadar uluslararası uçuşların durdurulduğu ülkede bu yasak 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.
Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı da yarından itibaren ülke genelinde günde 50 bin test yapma çalışmalarının başlatılacağını açıkladı.
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