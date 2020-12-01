Pakistan'da Kovid-19 vaka artışları sürüyor

AA

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Pakistan’da toplam vaka sayısı 400 bini, ölenlerin sayısı 8 bini aştı.

Eylül’de 24 saatteki vakaların 190’lara kadar indiği ülkede günlük vakalar 30 Ekim’de 1000’i, 13 Kasım’da 2 bini ve 25 Kasım’da ise 3 bini geçti.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, günlük yapılan testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 8,5’i geçti. Bu oran, ağustosta yüzde 2,3'e kadar düşmüştü.

Söz konusu oran, Peşaver'de ülke ortalamasının oldukça üzerine çıkarak yüzde 19,5'i, Karaçi'de yüzde 17,7'yi ve Haydarabad'da yüzde 16'yı aştı.

- Test sayıları düşük

Öte yandan, Pakistan’ın bugüne kadar uyguladığı test sayısının düşük olması, vaka sayılarının daha yüksek olabileceğine dair şüphelere yol açıyor.

İslamabad yönetimi, günlük testlerin yeni yeni 40 bini aştığı 222 milyon nüfuslu ülkede 5 milyon 500 binin üzerinde test uyguladı.

Nüfusu kendisine yakın olan Brezilya’da uygulanan test sayısı 22 milyona yaklaşırken komşusu Hindistan’da ise 137 milyonu aşmış durumda.

Vakalar, ülkedeki eyaletlerden Sindh’te 173 bini, Pencap’ta 119 bini, Hayber Pahtunhva’da 47 bini ve Belucistan’da ise 17 bini geçti.

Başkent bölgesinde ise vakalar 30 bini, Azad Cammu ve Keşmir’de 6 bin 500'ü ve Gilgit Baltistan’da 4 bin 500’ü aştı.

- Önlemler hayata geçirildi

Kasım ayında vakaların hızlı artması sonrası yetkililer salgının daha fazla yayılmaması için çeşitli önlemler almaya başladı.

Bu doğrultuda, ülke genelindeki düğünlerin salonlarda yapılması yasaklandı. Açık alanlardaki düğünler ise 300 kişiyle sınırlandırıldı.

Önlemler kapsamında sinema ve tiyatro salonları da kapatılırken kamuya açık toplantılar ve mitingler yasaklandı. Maske takmayan vatandaşlara ceza uygulanmaya başlandı.

Ülke genelinde tüm eğitim kurumlarının 26 Kasım’dan 24 Aralık’a kadar eğitime çevrimiçi devam etmeleri kararlaştırıldı. 25 Aralık'tan 10 Ocak'a kadar yarıyıl tatili ilan edildi.

Pakistan'da "akıllı sokağa çıkma yasağı" politikası kapsamında salgının yoğun olduğu bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Söz konusu bölgelerde yasağın süresi salgının durumuna göre belirleniyor.

Ülkenin çeşitli yerlerinde 5 binin üzerinde akıllı sokağa çıkma yasağı uygulaması sürüyor.

Azad Cammu ve Keşmir’de ise 6 Aralık'ta sona erecek olan, bölge genelinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

- İkinci dalga hazirandan daha kötü olabilir

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki isim Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, salgının haziranda görülenden daha yüksek bir seviyeye yükselebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Umar, vatandaşlara, salgınla ilgili önlemlere uyması çağrısını yineledi.

Yetkililer, vatandaşların önlemlere uymamasının vakaların artmasında önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

Pakistan'da günlük vakalar, haziranda 6 bin 800'ü aşmıştı.