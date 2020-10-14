Pakistan'da kamu çalışanlarından "hayat pahalılığı" protestosu

AA

İslamabad'da basın kulübü önünde bir araya gelen protestocular, parlamento binasının bulunduğu "kırmızı bölgeye" doğru yürüyüşe geçti.

Göstericiler, "IMF’yi kabul etmiyoruz", "un, şeker, her şey çok pahalı" şeklinde sloganlar atarken, fiyatların düşürülmesini ve maaşlarına zam yapılmasını talep etti.

Emniyet güçleriyse parlamento binasının yanı sıra bakanlıklar ve elçiliklerin bulunduğu kırmızı bölgenin etrafını 50 konteyner ile kapatarak önlem aldı.

Polis yetkilileri, protestocuların kırmızı bölgeye geçmesine izin vermedi.