Ülkenin güneyindeki Sindh eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yakın zamanda İran ve Suudi Arabistan'dan dönen kişilerden 16'sına Kovid-19 teşhisi konulduğu bildirildi. Söz konusu vakalarla birlikte ülkedeki Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 51'e yükseldiği kaydedildi.

Virüs önlemleri kapsamında başkent İslamabad'da 23 Mart'ta "Pakistan Milli Günü" kapsamında yapılması planlanan askeri geçit töreni de iptal edildi.