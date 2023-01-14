AA

Ulusal basındaki haberlere göre, Han’ın müttefiki Pencap Başbakanı Pervez İlahi’nin gönderdiği fesih kararı, aradan geçen 48 saate rağmen Pencap Valisi Balighur Rahman tarafından imzalanmadı.

Yasalara göre, 48 saatte imzalanmayan kararın ardından Meclis kendiliğinden feshedilmiş oldu.

Meclisin feshedilmesinin ardından geçici hükümet kurulacak ve 90 gün içinde Pencap’ta yeni seçimlere gidilecek.

GEÇİCİ HÜKÜMETİN KURULMASIYLA İLGİLİ MEKTUP GÖNDERİLDİ

Pencap Valisi Rahman, Başbakan Şahbaz Şerif’in oğlu ve Pencap Meclisindeki ana muhalefet lideri Hamza Şerif’e ve eski Pencap Başbakanı Pervez İlahi'ye geçici hükümetin kurulmasıyla ilgili mektup gönderdi.

Hayber Pahtunhva Başbakanı Mahmud Han da eyalet Meclisinin bugün feshedileceğini açıkladı.

Eski Başbakan Han’ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), 12 Ocak'ta Pencap ve Hayber Pahtunhva eyalet meclislerinin feshedileceğini duyurmuştu.

PTI Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, meclislerin feshedilmesinin ardından Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde 90 gün içinde seçim yapılacağını vurgulayarak, "Yaklaşık ülkenin yüzde 60’ı seçime gidiyor. Bu sebeple federal hükümetin inatçı davranmayı bırakması, seçim çerçevesi belirlemesi ve seçimlere gitmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İKİ EYALETİN NÜFUSU 150 MİLYONUN ÜZERİNDE

İmran Han'ın liderliğini yaptığı PTI, Hayber Pahtunhva'da iktidarda bulunuyor ve Pencap'ta da Meclis feshedilmeden önce iktidardaydı. Hayber Pahtunhva eyaletinin 2017 verilerine göre, nüfusu 35,5 milyon. Bununla birlikte eyaletin nüfusunun 2022 itibarıyla yaklaşık 40 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin en kalabalık eyaleti Pencap'ın nüfusunun 110 milyonun üzerinde olduğu biliniyor.

Dünya Bankası verilerine göre, Pakistan'ın nüfusu 225 milyon civarında tahmin ediliyor.

Meclislerin feshedilmesinin ardından 90 günde bu eyaletlerde yeni seçimlerin yapılması gerekiyor.

Nüfusu 150 milyonu aşan bu iki eyalette yapılacak seçimler, ülkenin yarısından fazlasının seçime gitmesi anlamını taşıyor.

Uzmanlar, bu iki eyalette yapılacak seçimlerde İmran Han'ın sandalye sayısını artıracağına ve hükümete erken genel seçimleri ilan etme konusunda baskı oluşturabileceğine inandığını belirtiyor.

IMRAN HAN HÜKÜMETİ NİSANDA DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Fotoğraf: AA

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