Pakistan'da Han destekçileriyle polis arasında çatışma!

Hükümetin, polisle halkı karşı karşıya getirmek ve anarşi yaratmak istediğini iddia eden Han, "Hükümet seçim kararı alıp meclisi feshedene kadar burada kalmaya kararlıydım ama son 24 saatte gördüklerimden sonra yürüyüşe son verme kararı aldım." dedi.