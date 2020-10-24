Pakistan'da güvenlik kuvvetleri 4 teröristi etkisiz hale getirdi

Radio Pakistan’ın haberine göre, Mastung bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin saklandığı yerde çok sayıda silah ve aralarında intihar yeleklerinin de bulunduğu patlayıcılar ele geçirildi.

Teröristlerin hangi örgüte üye olduklarına dair bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler, bölgede güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.