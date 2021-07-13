Pakistan'da güvenlik güçleri 3 teröristi etkisiz hale getirdi

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, eyaletin Kurram bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada biri yüzbaşı 2 askerin yaşamını yitirdiği, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi verilmedi.​​​​​​​