Pakistan'da İmran Han, siyasetten men edildi

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Seçim Komisyonu, koalisyon hükümeti tarafından Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han’ın başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin detaylarını açıklamadığı ve bunları sattığına dair başvuruyu değerlendirdi.
Seçim Komisyonu, oy birliğiyle verdiği kararla başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin detaylarını açıklamadığı gerekçesiyle İmran Han’ı siyasetten men etti.
Söz konusu kararın ardından İmran Han, aldığı hediyelerin detaylarını paylaşmadığı için cezai kovuşturmaya uğrayabilir.
Koalisyon hükümeti, Seçim Komisyonu'na İmran Han'a karşı ağustosta başvuru yapmıştı.
Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar, bürokratlar ve üst düzey devlet yetkilileri, yabancı devlet adamlarından aldıkları hediyeleri "Toshakhana" adı verilen departmana bildirmekle yükümlü. PTI hükümeti döneminde İmran Han’a sunulan hediyelerin bildirilmediği belirtiliyor.
Koalisyon hükümeti tarafından İmran Han’a karşı Seçim Komisyonu'na yapılan başvuruda, Han’ın 52 hediye aldığı, bu hediyelerin birçoğunu sattığı öne sürülmüştü. Söz konusu hediyelerin Ağustos 2018 ile Aralık 2021 tarihleri arasında alındığı, piyasa değerinin yaklaşık 641 bin dolar olduğu belirtiliyor.
PTI'DAN KARARA TEPKİ
Seçim Komisyonu önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık 1100 polisin bulunduğu bölgede PTI destekçilerinin girişine izin verilmiyor.
İmran Han’ın avukatı Ali Zafar, başkent İslamabad’da yaptığı basın açıklamasında, Seçim Komisyonu’nun bir mahkeme olmadığını ve bu kararı alamayacağına dikkati çekti.
Eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ise İmran Han’ın bu şekilde bertaraf edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, yasal seçenekleri değerlendirip buna göre adım atacaklarını söyledi.
PTI Genel Sekreteri Asad Umar da Seçim Komisyonu'nun yasaları ihlal ettiğini savunarak, bu kararı yüksek mahkemeye taşıyacaklarını dile getirdi.
PTI’nın önde gelen isimlerinden Çaudri Favad Hüseyin, karara karşı çıkmak için halkı sokağa çağırdı.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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