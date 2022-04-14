Pakistan'da eski Başbakan Han vekillikten istifa etti

Ulusal basındaki haberlere göre, Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Suri, PTI lideri Han ve milletvekillerinin istifasıyla ilgili kararını bugün verdi.
Suri, eski Başbakan Han dahil olmak üzere 123 PTI milletvekilinin istifalarının kabul edildiğini belirtti.
Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ABD tarafından suçluların iktidara getirilmesi için başlatılan rejim değişikliği ve egemen Pakistan için kesin duruşları sebebiyle istifa eden milletvekillerine teşekkür etti.
"İSTİFA KARARI HAN'IN GEÇ BİR HAMLESİ"
Siyasi Analist ve Gazeteci Habib Ekrem, "PTI, yeni hükümetin yabancı komplo ile geldiğine dair bir anlatıya sahip. Bu nedenle parlamentoda kalarak yeni hükümeti meşrulaştırmak istemiyorlar." dedi.
Ekrem, eski Başbakan Han'ın ve partisinin 2014'te eski Başbakan Navaz Şerif döneminde de Meclis'ten istifa ettiğini ancak meclis başkanlığının bu istifaları kabul etmediğini anımsatarak, PTI'nın istifa girişimini ve düzenlediği protestoları Han'ın baskı oluşturmak amacıyla kendisine özgü bir stratejisi olarak nitelendirdi.
New York Times Pakistan Muhabiri Salman Masood ise toplu istifaları Han’ın geç bir hamlesi olarak yorumlayarak, "Güven oylaması önergesi verilmeden önce Meclis feshedilip yeni seçim çağrısı yapılsaydı daha anlamlı bir siyasi hamle olurdu." değerlendirmesini yaptı.
Masood, Han'ın şimdiki istifa hamlesiyle erken seçime gitmek istediğini belirterek, "Bu amaca ulaşmak için de siyasi mitingler ve protestolarla sivil hükümete ve orduya baskıyı hedefliyor. Bu protestoların rakiplerine boyun eğdireceğini planlıyor olmalı." dedi.
IMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Meclis'te 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden (PTI) eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, başbakanlık seçimini boykot edip toplu olarak istifa ettiklerini söylemişti.
Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.
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