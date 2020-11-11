Pakistan'da dolmuş kanala düştü: 20 ölü

Pakistan basınındaki haberlere göre, eyaletin Dera İsmail Han bölgesinde, içerisinde düğünden dönenlerin bulunduğu dolmuş kanala düştü.

Yetkililer, Paroa kasabası yakınında meydana gelen kazada çoğunluğu çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Kaybolan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.