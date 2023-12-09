Pakistan'da doğal gaz poşetle evlere taşınıyor: Tarladan çıkan gaz evlerde kullanılıyor

TEHLİKENİN FARKINDALAR

Yerel halk, "uçan balon" gibi görünen, kulağa eğlenceli gelen bu taşıma yönteminin tehlikesinin farkında. Bölgede bu nedenle daha önce birçok ölümler ve yaralanmalar meydana geliyor. Ancak halk, pahalılık ve yoksulluk nedeniyle boyutuna göre 5-10 bin Pakistan rupisi (Yaklaşık 410-820 Türk lirası) olan mutfak tüpleri yerine, yüzde 70-80 daha ucuz, "uçuran balonları" kullanmayı canları pahasına tercih ediyor.

Kaynak: AA