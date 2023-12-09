Pakistan'da doğal gaz poşetle evlere taşınıyor: Tarladan çıkan gaz evlerde kullanılıyor
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Banda Davud Şah kasabasından çıkan doğal gaz yıllardır yerel halkın geliştirdiği iptidai yöntemlerle evlerde kullanılıyor.
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DOĞAL GAZ POŞETLERLE TAŞINIYOR
Pakistan'da bir kasabada yüzeye yakın çıkan doğal gaz, yıllardır yerel halkın geliştirdiği yöntemlerle evlerde kullanılıyor. Doğal gazı çıkarmak için sondaj yerine hortumun, rafineri yerine barakanın bulunduğu kasabada, doğal gaz milyar dolarlık boru hatları yerine 25 kuruşluk poşetlerle taşınıyor.
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RASLANTI ESERİ TARLADA BULUNDU
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Banda Davud Şah kasabasında doğal gaz, konvansiyonel metotlarla büyük altyapı ve sondaj çalışmalarıyla aranırken değil, rastlantı eseri tarlalarda bulundu.
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CANLARI PAHASINA KULLANMAK ZORUNDA KALIYORLAR
Yoksulluğun yaygın olduğu bu bölgede halk, kasabalarından çıkan gazı, evlerinde canları pahasına kullanıyor. Yerel halk, imkansızlıklar nedeniyle doğal gazda kendilerine has çıkarma, taşıma ve ölçü birimi bile geliştirdi.
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ALTYAPI BULUNMADIĞI İÇİN BU YÖNTEME BAŞVURUYORLAR
Herhangi bir altyapının bulunmadığı bölgede doğal gaz, rafineri yerine barakadan dağıtılıyor, boru hatları yerine poşetle taşınıyor. Ölçü birimi metreküp değil; plastik poşet. Kasabanın girişindeki "baraka rafineriden" ellerinde "uçan balonlarıyla" (büyük poşetlerle) koşturan çocuklar dikkati çekerken bu devasa silindir poşetler ilk bakışta çocukların eğlencesi gibi görünse de aslında ahalinin akşam yemeklerini pişireceği yakıt.
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TEHLİKENİN FARKINDALAR
Yerel halk, "uçan balon" gibi görünen, kulağa eğlenceli gelen bu taşıma yönteminin tehlikesinin farkında. Bölgede bu nedenle daha önce birçok ölümler ve yaralanmalar meydana geliyor. Ancak halk, pahalılık ve yoksulluk nedeniyle boyutuna göre 5-10 bin Pakistan rupisi (Yaklaşık 410-820 Türk lirası) olan mutfak tüpleri yerine, yüzde 70-80 daha ucuz, "uçuran balonları" kullanmayı canları pahasına tercih ediyor.
Kaynak: AA