Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler BBC Diğer

Pakistan'da camide patlama: En az 28 ölü

Peşaver kentinde bir camide meydana gelen patlamada en az 28 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi de yaralandı.

Giriş: 30.01.2023 - 15:18 | Güncelleme: ABONE OL

Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camide meydana gelen patlamada en az 28 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi de yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu açıklandı.

Patlama sırasında caminin öğle namazını kılanlarla dolu olduğu bildiriliyor.

Yetkililer, patlama sonrası enkaz altında kalanlar olduğunu söyledi.

Caminin bir bölümü yıkıldı.

Polis, asker ve bomba imha ekiplerinin cami çevresinde oldukları bildiriliyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif saldırıyı kınadı.

Şerif, "Bu olayın arkasındakilerin İslam'la hiçbir bağı olamaz. Pakistan halkı terörizm belasına karşı birleşmiştir" dedi.

Başkent İslamabad'da da güvenlik alarmı verildi.

Şehre giriş çıkışlarda alınan güvenlik önlemleri artırıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
2000’li yılların en iyi 15 yerli komedi filmi
2000’li yılların en iyi 15 yerli komedi filmi
Rus paralı asker grubu Wagner nasıl 'dünyanın en deneyimli ordusuna' nasıl dönüştü?
Rus paralı asker grubu Wagner nasıl 'dünyanın en deneyimli ordusuna' nasıl dönüştü?
İran'da protestoların görüntülerini çekip paylaşanlar yıllarca hapis yatabilir
İran'da protestoların görüntülerini çekip paylaşanlar yıllarca hapis yatabilir
Gölcük Tabiat Parkı karlar altında
Gölcük Tabiat Parkı karlar altında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.