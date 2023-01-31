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Haberler Dünya Pakistan'da botun alabora olması sonucu ölen öğrencilerin sayısı 51'e çıktı - Dünya haberleri

Pakistan'da botun alabora olması sonucu ölen öğrencilerin sayısı 51'e çıktı

Pakistan'da bot faciası yaşandı. Hayber eyaletindeki bir barajda öğrencileri taşıyan botun alabora olması sonucu 51 kişi hayatını kaybetti.

Giriş: 31.01.2023 - 20:16 | Güncelleme: ABONE OL
Pakistan'da botun alabora olması sonucu ölen öğrencilerin sayısı 51'e çıktı - Dünya haberleri
AA

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir barajda botun alabora olması sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 51’e yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kohat bölgesinde yer alan Tanda Barajı’nda botun alabora olması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında gün içerisinde 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yetkililer, yaşamını yitiren öğrencilerin sayısının 51'e yükseldiğini, ölenlerin çoğunun çocuk olduğunu aktardı.

Kohat Polis Sözcüsü Fazal Naim, dalgıçların 7 öğrenciyi kurtardığını, arama faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Tanda Barajı'nda eğlenmeye giden medrese öğrencilerinin bindiği bot, aşırı yük sebebiyle 29 Ocak'ta batmıştı.

Fotoğraf: AA

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