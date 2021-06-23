Pakistan'da bombalı saldırı

AA

Yerel basındaki haberlere göre, emniyet yetkilileri, şehrin Johar Town bölgesinde bir araca yerleştirilen 30 kilogramlık bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığını belirtti.

Bombalı saldırıda 3 kişi öldü, biri polis 21 kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çok sayıda ev ve araçta hasar oluştu.

Saldırı, Pakistan'da yasaklı Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün kurucusu ve örgütün siyasi kanadı Cemaatüd Dava (JUD) lideri Hafız Muhammed Said’in evinin yakınında gerçekleşti.

Emniyet yetkilileri, saldırıda hedefin Said'in evini korumakla görevli polis personeli olduğuna inandığını açıkladı.​​​​​​​

2001, 2006 ve 2008'de Hindistan'da düzenlenen saldırıların arkasındaki isim olduğu ileri sürülen Said, Temmuz 2019'da Pakistan'da yakalanmış ve geçen sene aralıkta "terörün finansmanını yapmaktan" suçlu bulunmuştu.