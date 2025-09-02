Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Pakistan'da askeri tesise bombalı saldırı | Dış Haberler

        Pakistan'da askeri tesise bombalı saldırı

        Pakistan'da sınır birliğine bağlı askeri tesise yönelik bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırganlarla yaşanan çatışma sonucu 6 asker hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 23:20 Güncelleme: 02.09.2025 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pakistan'da askeri tesise bombalı saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bannu bölgesinde, sınır birliğine bağlı askeri tesise bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

        Polis yetkililerinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, saldırının ardından bölgede art arda büyük patlamalar yaşandı, silah sesleri duyuldu.

        Saldırganların askeri tesise sızdığı bildirilirken, güvenlik güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığı ve operasyonun sürdüğü belirtildi.

        Sınır birliklerine bağlı tesisin çevresinin güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı, halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldığı ifade edildi.

        Görgü tanıkları, patlamanın ardından aracın parçalarının Kohat Yolu boyunca etrafa saçıldığını söyledi.

        Pakistan Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırganlarla yaşanan çatışma sonucu 6 asker yaşamını yitirdi, 5 saldırgan ise etkisiz hale getirildi.

        Olayda 3 sivil de yaralandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Önce çocuğunu sonra kendini attı
        Önce çocuğunu sonra kendini attı
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı"
        "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı"
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        WSJ: Yapay zeka destekli dronlar Ukrayna'da kullanılmaya başladı
        WSJ: Yapay zeka destekli dronlar Ukrayna'da kullanılmaya başladı
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        TFF'den şut çekilmeyen olaylı maç için karar!
        TFF'den şut çekilmeyen olaylı maç için karar!
        AB ülkelerinden savunmaya 381 milyar euro
        AB ülkelerinden savunmaya 381 milyar euro
        Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı!
        2 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        2 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Habertürk Anasayfa