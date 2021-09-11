Pakistan'daki aşırı yağışlarda can kayıpları artıyor

Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap eyaleti genelinde görülen şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, şiddetli yağışlar sebebiyle çatı çökmesi ve elektrik çarpması sonucu 4’ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu 30’un üzerinde kişi yaralandı.

Pencap genelinde elektrik kesintileri yaşanırken, bazı yerlerde trafik durma noktasına geldi, toplu ulaşım seferlerinde aksaklıklar oluştu.

Eyalet genelinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dün, Lahor'da aşırı yağışlar dolayısıyla bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 çocuk yaşamını yitirmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.