Pakistan Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi bir erken seçim adımı atarak, parlamentoyu feshetti.
Alvi'nin hamlesi, parlamento başkan yardımcısının Başbakan İmran Han'ın kaybetmesi beklenen güvensizlik oylamasını yapmayı reddetmesinin ardından geldi.
Han, ABD'yi politikalarını ve dış politikada attığı adımları eleştirdiği için, kendisini görevden almak üzere bir komploya öncülük etmekle suçluyor. Muhalefetteki siyasetçiler söz konusu iddialarla alay ederken, ABD ise bunu reddediyor.
Han'ın koalisyon ortaklarından bazılarının da desteğiyle muhalifler, güvensizlik oylaması için yeter sayıya ulaşmıştı.
AFP haber ajansının aktardığına göre bir TV yayınında konuşan İmran Han, "Cumhurbaşkanına parlamentoyu feshetmesi için tavsiyede bulundum. Halkın önüne çıkıp seçimleri yapacağız ve milletin karar vermesine izin vereceğiz" dedi.
Han, Rusya Ukrayna'ya işgalini başlattığı dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret etti. Daha öncesinde ise Amerika'nın "terörle mücadelesini" eleştirmişti.
BBC muhabiri Secunder Kermani, genel olarak başbakanın Pakistan ordusunun yardımıyla iktidara geldiğinin kabul gördüğünü ancak şu sıralar ise, Pakistan'ı takip eden gözlemcilerin Han ve ordu arasındaki ilişkilerin kötüleştiği düşüncesinde olduklarını söylüyor.
Pazar günü ise Enformasyon Bakanı Fawad Chaudhry milletvekillerine yaptığı konuşmada, Pakistanlı yetkililere "yabancı bir hükümet tarafından bir rejim değişikliği operasyonu olduğunun" söylendiğini bildirdi.
Bunun anayasaya aykırı olduğunu belirten Chaudhry, aynı zamanda başbakanın yakın bir müttefiki de olan ve oturuma başkanlık eden başkan yardımcısının güvensizlik oylamasını anayasaya aykırı olduğu kararını sürdürdüğünü söyledi.
Muhalefet ise karara öfkeli. İmza toplayan muhalefet, kararı Yüksek Mahmeke'ye götürdü.
AFP, güvensizlik oylaması başarılı olursa Han'ın yerine geçeceğini söyleyen Şehbaz Şerif'in "Bu gün Pakistan'ın anayasal tarihinde kara bir gün olarak hatırlanacak" söylediğini aktardı.
Hükümet binalarının çevresinde ve başkent İslamabad'da ise yoğun güvenlik önlemleri alındı.
İmran Han, Temmuz 2018'de yolsuzlukla mücadele ve ekonomiyi düzeltme sözü vererek seçilmiş ancak artan enflasyon ve dış borç nedeniyle halk desteğinin büyük bir kısmını da kaybetmişti. Buna rağmen Han, bazı seçmenler arasında popülerliğini hala koruyor.
Han, geçtiğimiz Ekim ayında, Pakistan'ın güçlü ISI istihbarat teşkilatına yeni bir şefin atamasını da gerçekleştirmemişti.
Ancak hem ordu hem de Han, kamuoyunda herhangi bir fikir ayrılığı yaşandığı iddialarını reddediyor.
Pakistan tarihinde görevdeki başbakanın güvensizlik oylamasıyla karşı kaldığı iki örnek yaşandı. Birincisi 1989 yılında Benazir Butto, ikincisi ise 2006'da Şevket Aziz. İki başbakan da oylamalarda kaybetmedi.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Pakistan Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti/pakistan-cumhurbaskani-parlamentoyu-feshetti-3397157
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!