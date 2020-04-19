Pakistan, camileri ramazan ayında bazı koşullarla açık tutacak

AA

Radio Pakistan’ın haberine göre, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, ülkedeki dini kanaat önderleriyle başkent İslamabad’da istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Kovid-19 salgınını kontrol altına almaya yönelik bazı tedbirlerin alınması koşuluyla, camilerin ramazan ayında açık tutulması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Alvi, tedbirlerin, camilere halı serilmemesi, kişiler arasında yaklaşık 2 metrelik mesafe bırakılması, camiye geleceklerin abdestlerini evde alması, ellerini 20 saniye boyunca sabunla yıkaması ve maske takılması olduğunu aktardı.

Çocukların yanı sıra 50 yaşının üstünde olanlar ve grip, ateş, öksürük gibi hastalığı bulunanların camilere gelmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Alvi, teravih namazı ve itikafın evlerde ifa edilebileceğini kaydetti.

Alvi, ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitlerinde camilerde toplanmaların olmayacağını ve hükümetin söz konusu tedbirlere sadık kalınmaması durumunda bu önlemleri gözden geçirebileceğini aktardı.

- Vaka sayısı 7 bin 993'e ulaştı

Pakistan'da son 24 saatte Kovid-19 salgınında vaka sayısı 514 artışla, 7 bin 993'e, ölü sayısı 16 artışla 159'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 333 bini aşarken, virüs nedeniyle 160 binden fazla kişi hayatını kaybetti.