Pakistan Başbakanıyla bir araya gelen vakıf başkanında Kovid-19 tespit edildi

AA

Ulusal medyada yer alan habere göre, Edhi'nin oğlu Saad Edhi, babasının geçen hafta Han'la buluşmak üzere Karaçi'den İslamabad'a gittikten sonra Kovid-19 belirtileri gösterdiğini söyledi.

Yapılan testin pozitif çıktığını belirten Edhi, babasının İslamabad'da kendisini izole ettiğini ve hastaneye yatırılmadığını kaydetti. Edhi, babasının ilk 3 gün boyunca ateşi olduğunu ancak şu an herhangi bir semptom taşımadığını da aktardı.

Edhi ile Han'ın da şahsi doktoru olan Faysal Sultan, Başbakana da test yapılması gerektiğini belirterek, "Başbakanla bugün yapacağımız görüşmede kendisine test yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Gerekli protokollere göre tavsiyemizi uygulayacağız." diye konuştu.

Han ile geçen hafta Başbakanlıkta buluşan Edhi, vakfın topladığı 10 milyon Pakistan rupisini (yaklaşık 430 bin lira) Kovid-19 yardım fonuna bağışlamıştı.