Pakistan'da başbakan talep etti, cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti

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Pakistan basınındaki haberlere göre, Başbakan Şerif, bu yıl yapılması planlanan genel seçimlere zemin hazırlamak için Cumhurbaşkanı Alvi'ye görev süresi 12 Ağustos'ta dolacak olan Ulusal Meclisi feshetmesi tavsiyesini resmi olarak yaptı.

Alvi, talebi aynı gün içinde onayladı, kararı imzaladı. Onayın ardından Pakistan Ulusal Meclisi resmi olarak feshedildi.

Pakistan Anayasası'na göre Ulusal Meclis görev süresi dolduğunda feshedilirse, takip eden 60 gün içerisinde genel seçimlerin yapılması gerekiyor.

Ancak Ulusal Meclis görev süresi dolmadan feshedilirse, genel seçimlerin yapılması için gereken süre 90 güne çıkıyor.

Seçimlerin geçici hükümet yönetiminde Kasım 2023 gibi yapılması bekleniyor. Fakat henüz netleşmiş bir tarih söz konusu değil.

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İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, başkent İslamabad'da dün yaptığı açıklamada, yeni nüfus sayımına göre, seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi halinde Seçim Komisyonu'nun, genel seçimleri Şubat veya Mart 2024'e erteleyebileceğini söylemişti.

GEÇİCİ HÜKÜMET BAŞBAKANI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümet başbakanının kim olacağını belirlemek için yarın Başbakan Şerif ve ana muhalefet lideri Raja Riaz'ın bir araya gelmesi bekleniyor.

Geçici hükümet başbakanı belirlenene kadar Başbakan Şerif, görevini sürdürecek.

SON SEÇİMLER 2018'DE YAPILMIŞTI

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmişti.