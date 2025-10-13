Habertürk
        Pakistan Başbakanı Mısır'daki zirvede konuştu

        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Mısır'da düzenlenen Gazze konulu zirveye katıldı. Zirvede açıklamalarda bulunan Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'ı bir kere daha Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 23:20 Güncelleme: 13.10.2025 - 23:20
        Pakistan Başbakanı Mısır'daki zirvede konuştu
        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya barışının sağlanması hususunda gösterdiği çabaları överek kendisini bir kez daha Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini açıkladı.

        Şerif, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması dolayısıyla düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde konuştu.

        Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes dolayısıyla bugünün çağdaş tarihin "en önemli" günlerinden biri olduğunu belirten Şerif, bu ateşkesin sağlanmasındaki rolü nedeniyle Trump'tan övgüyle söz etti.

        Şerif, Pakistan'ın Hindistan ile yaşanan son krizde, çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanmasında üstlendiği rol nedeniyle Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini hatırlatarak "Bugün de, yine, bu büyük başkanı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermek istiyorum, çünkü onun Barış Ödülü için en samimi ve en harika aday olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Trump'ın sadece Orta Doğu'da değil Güney Asya'da da çıkan çatışmaları sona erdirdiğine dikkati çeken Şerif, "Bence siz (Trump), bu dünyanın şu anda en çok ihtiyaç duyduğu insansınız. Dünya sizi her zaman, yedi hatta bugün de dahil olmak üzere sekiz savaşı durdurmak için elinden gelen her şeyi yapan bir insan olarak hatırlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Şerif ayrıca, Orta Doğu'da barış sürecine katkı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahya ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye de teşekkürlerini sundu.

        Pakistan, Hindistan ile yaşanan son krizde üstlendiği "diplomatik rol ve liderlik" dolayısıyla ABD Başkanı Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermişti.

